"Шахтар" став першим чвертьфіналістом Кубка України з футболу

У Києві на "Оболонь-Арені" завершився матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому донецький "Шахтар" на правах номінального господаря приймав "Тернопіль" і виграв з рахунком 4:0.

Перший матч у Тернополі також завершився крупною перемогою гірників з рахунком 5:0. Таким чином, рахунок за сумою двох ігор 9:0.

Гірники потужно розпочали матч і відкрили рахунок вже на 5-й хвилині. Богданов сфолив у власному штрафному на Дентіньо, отримав жовту картку та заробив пенальті у ворота своєї команди. 11-метровий реалізував Факундо Феррейра. А на 33-й хвилині гол-красень забив Василь Кобін. Гравець приблизно з лінії штрафного виконав удар "ножицями" через себе і вразив ворота суперника.

Після перерви гірники продовжували володіти перевагою і на 67-й хвилині гол забив один з лідерів команди в Юнацькій лізі УЄФА (вік гравців - до 19 років) Борячук. При цьому, він далеко не в перший раз відзначився ледь з'явившись на полі з лави запасних. Асистентом для молодого півзахисника виступив Тайсон. Борячук чудово скористався своїм шансом і наніс точний удар з 11 метрів після пасу бразильця. Нарешті, на 89-й хвилині пенальті реалізував Тайсон, забивши четвертий гол у ворота "Тернополя".

Таким чином, гірники стали першими учасниками 1/4 фіналу Кубка України. Ще три матчі 1/8 фіналу відбудуться у вівторок ввечері, а в середу, 28 жовтня, відбудуться ще 4 гри цієї стадії змагань.