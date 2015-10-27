Михайло Фоменко буде тренувати збірну України до кінця циклу Євро-2016

Головний тренер національної збірної України Михайло Фоменко допрацює з командою як мінімум до кінця відбіркового циклу, повідомляє з посиланням на свої джерела MatchDay.

Контракт наставника закінчується 30 листопада цього року. Чи буде він продовжений, залежить від того, чи вийде перша команда країни на чемпіонат Європи у Франції. Якщо збірна України вперше в історії виграє за сумою двох матчів в плей-офф кваліфікації, саме Фоменко і його тренерський штаб повезуть команду на Євро-2016.

У матчах плей-офф збірна України зіграє з командою Словенії. Перший поєдинок відбудеться 14 листопада у Львові. Через три дні пройде друга гра на виїзді.

Фоменко попросив окремий чартер для команди, щоб на вирішальний матч збірна летіла в окремому літаку, без офіційної делегації.