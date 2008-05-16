Тимощук дав Медведєву потриматися за Кубок УЕФА (фото)
Президент умовив випити
|Фото АР
Після промови Медведєв поспілкувався з футболістами в неформальній обстановці. Президент пригостив переможців шампанським, правда, один з гравців спочатку хотів відмовитися. Він турбувався, що після ковтка ігристого вина йому треба сісти за кермо. «Можна сказати, звідки ви їдете, тоді повинні відпустити», – пожартував Медведєв.
В кінці зустрічі Медведєву вдалося не тільки подивитися на кубок, але і потримати його в руках. Під час спільного фотографування йому дали потримати нагороду. «Важкий!» – відзначив президент. «Хай такі фотосесії відбуваються у нас якомога частіше, хоч би раз на рік», – побажав він. Під спалахи фотокореспондентів президент продовжував нахвалювати спортсменів: «Молодці! Просто молодці! Щиро радий зустрічі з вами, вітаю з блискучою перемогою! Хотілося б, щоб ця перемога була поворотною крапкою в розвитку російською футболу».
|Анатолій Тимощук вручив Дмитру Медведєву клубну футболку і м`яч. Фото Reuters