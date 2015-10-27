Олександр Усик про можливих суперників: "Вони взагалі не погоджуються"

Інтерконтинентальний чемпіон світу WBO у важкій вазі Олександр Усик розповів про підготовку до наступного бою, який відбудеться в грудні, поскаржившись на відсутність суперника, повідомляє офіційний сайт спортсмена.

"Вони взагалі не погоджуються цього робити. Коли моя команда запитує потенційного суперника: битимешся? Він навіть не цікавиться, скільки за це отримає. Відразу відмовляє. Хоча б запитав суму гонорару", - нарікає Усик.

Коментуючи інформацію про те, що чемпіон світу WBO у важкій вазі поляк Кшиштоф Гловацький заявив, ніби в наступному бою у нього буде добровільний захист, а Усик будете боксувати з німцем Марко Хуком у претендентському бою, українець зауважив: "Не знаю, звідки він це взяв. Нехай захищає все, що хоче. Я готовий боксувати з Марко, якщо він виявить таке бажання. Мені без різниці. Я стану чемпіоном світу, просто треба трохи почекати".

Говорячи про можливого суперника, Усик зазначив: "Я хочу боксувати з усіма чемпіонами. Якщо у них є таке бажання, то я готовий".

Також українець розповів про підготовку до наступного бою: "Останнім часом я провів з сім'єю, їздив на ПБК – на узбережжі і в гори. А тепер за стандартом приїжджаю на перший етап своєї підготовки в Буковель і проходжу адаптаційний період. В основному займаюся зарядкою з дітьми і бігом. Просто у мене не виходить взагалі нічого не робити. Мені здається, що тоді на зборах буде складно відновлюватися, буде боліти все тіло. Тому я проводжу з дітками зарядку – скручую вдома килими, ложу їх під стінку і сідаю з дітьми по 10 разів. Або викидаю – їм же цікаво ракетою летіти вгору".

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Усик переміг представника ПАР Джонні Мюллера. На даний момент на його рахунку 8 перемог у 8 боях.