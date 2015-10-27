Кубок України, 1/8 фіналу, "Динамо" - "Оболонь-Бровар": відео онлайн-трансляція

Сьогодні на НСК "Олімпійський" відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Динамо" прийме інший столичний клуб - "Оболонь-Бровар".

Перша гра, що відбулася 23 вересня, завершилася гостьовою перемогою "Динамо" з рахунком 2:0. Таким чином, для виходу в наступне коло "Динамо" влаштує навіть поразка з мінімальним рахунком, в той час як "Оболонь-Бровар" має вигравати з різницею в два голи і більше - 1:3, 2:4 і т. д. В разі повторення результату першого матчу (0:2) буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

Київське «Динамо» зустрічалося раніше також з попередником «Оболонь-Бровар» – ФК «Оболонь», у тому числі й одного разу в розіграші Кубка України. У сезоні 2001/2002 «Динамо» в рамках 1/8 фіналу двічі переграв «пивоварів» з однаковим рахунком – 3:0.

Також варто нагадати, що на сьогоднішньому матчі згідно з рішенням КДК ФФУ будуть закриті сектора 21, 41, 42, 43. Команда і її вболівальники покарані за інциденти, що відбулися під час матчу 11-го туру чемпіонату України "Динамо" - "Шахтар".

На котируваннях букмекерських контор "Динамо" вважається явним фаворитом. На перемогу киян ставки приймаються з коефіцієнтом 1,16 до 1, на нічию - 6,70 до 1, а на перемогу "Оболоні-Бровара" - 12,84 до 1.

Матч "Динамо" - "Оболонь-Бровар" розпочнеться о 19.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".