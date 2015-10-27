BBC: Джанні Інфантіно увійшов у боротьбу за посаду голови ФІФА

Висунення його кандидатури підтримав виконавчий комітет УЄФА, передає BBC Україна.

Водночас УЄФА не пояснила позицію відносно заявки свого президента Мішеля Платіні, який також висунув свою кандидатуру.

Крім того, про намір балотуватися заявив президент Федерації футболу Азії Салман бін Ібрагім аль Халіфа, а також Токіо Сексвале з Африки.

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Вибори, заплановані на лютий 2016 року, мають визначити, хто стане наступником Зеппа Блаттера, відстороненого на фоні звинувачень у корупції.