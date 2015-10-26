Тенісистка Цуренко встановила новий особистий рекорд у рейтингу WTA

В понеділок був опублікований оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA), в якому киянки Леся Цуренко і Ольга Фрідман оновили свої персональні рекорди.

Цуренко, яка дійшла до півфіналу "Кубка Кремля" у Москві піднялася на 33-е місце (+4). А 17-річна Фрідман після перемоги на турнірі в Жуе-Ле-Тур подолала півтори сотні сходинок у вперше увійшла в Топ-300, зайнявши 285-у позицію.

Харків'янка Еліна Світоліна піднялася на 1 сходинку, повернувшись у Топ-20, а Катерина Бондаренко опустилася на 89-е місце (-10).

Четверта ракетка України — одеситка Марина Заневська зберегла за собою 143-ю сходинку, а киянка Ангеліна Калініна опустилася на 158-е місце (-2).

Зазначимо, що Ольга Савчук повернулася у Топ-200 - 194-й рядок, а Валерія Страхова — поставила новий рекорд — 302-а позиція в світовій класифікації.