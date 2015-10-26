Президент НОК Бубка: 12 спортсменів Житомирщини готуються до Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка з робочим візитом побував у Житомирі, де зустрівся з головою Житомирської обласної державної адміністрації Сергієм Машковським, повідомляє прес-служба НОК.

Під час зустрічі, в якій також взяли участь заступник голови ОДА з гуманітарних питань Ярослав Лагута, голова обласного відділення НОК Олександр Оніщук та начальник управління сім’ї, молоді та спорту Світлана Гресь, її учасники обговорили питання щодо збереження та розбудови спортивної інфраструктури області, забезпечення максимальної підтримки спортсменів і тренерів, зокрема встановлення іменних стипендій та покращення соціально-побутових умов. Також під час розмови наголошувалось на тому, щоб максимально залучати бізнес структури задля підтримки спорту та олімпійського руху в області.

«Житомирщина – чудовий спортивний край, що підтвердили нещодавні успіхи борчині Тетяни Лавренчук на Європейських іграх в Баку, триатлоністки Юлії Єлістратової на етапі Кубка світу в Анталії. Є гарні здобутки в легкій атлетиці, зокрема чудова школа для стрибків у висоту, яка виховала чемпіона світу Юрія Кримаренка. Вірю, що ці традиції будуть продовжені на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, до яких готується 12 спортсменів області, а легкоатлетки Наталія Лупу та Марія Шаталова вже вибороли ліцензії», - наголосив президент НОК.

Сергій Бубка та Ярослав Лагута взяли участь у відкритті Галереї спортивної слави Житомирщини, яка розташувалась у Житомирському державному університеті ім. Івана Франка.

«Хто не пам’ятає минулого – той не має майбутнього. Ми прагнемо, щоб на яскравих прикладах наших спортивних героїв зростала сильна, здорова і талановита молодь, запалювались нові зірочки і виховувались нові чемпіони», - наголосив головний олімпієць країни.

Під час перебування на Житомирщині Сергій Бубка зустрівся зі спортивним активом області, поспілкувався зі спортсменами, тренерами та ветеранами спорту.