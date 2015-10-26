Польський ГКС "Тихі" став суперником "Кременчука" у хокейному Континентальному Кубку-2016

У польському місті Тихі завершився другий раунд Континентального Кубка-2016 в групі С, де у вирішальному матчі за перше місце чемпіон Польщі-2015 ГКС «Тихі» обіграв «Ковентрі Блазє» з Великобританії з рахунком 3:2, повідомляє прес-служба ХК "Кременчуг".

До поєдинку обидві команди підійшли, маючи в своєму активі по дві перемоги (по 6 очок). На початку третього періоду, до 46-ъ хвилини, поляки програвали 0:2, але зуміли у час, що залишився не тільки зрівняти рахунок, але і за п'ять з половиною хвилин до завершення матчу закинути переможну шайбу - 3:2. Не допомогла англійцям і заміна воротаря за 1 хвилину і 10 секунд до кінця на шостого польового гравця. Неймовірний камбек за десять хвилин зробили шайби Матеуша Брюка, Якуба Вітецькі і Радослава Галанта.

Крім «Тихі» іншими суперниками «Кременчука» у півфінальному раунді єврокубка будуть чемпіон Білорусі-2015 солігорський «Шахтар» і володар Континентального Кубка-2012 французький «Руан Драгонз».

Матчі відбудуться 20-22 листопада. У Суперфінал виходять дві перші команди.

У матчі за третє місце турніру в Тихі «Дунарея Галаті» (Румунія) розгромила «Партизан» (Сербія) 10:1. У складі румунського клубу 4 (2+2) очки на рахунку українського форварда Сергія Черненка, передачею відзначився інший український легіонер – захисник Костянтин Рябенко. Захисник Роман Щербатюк не набрав у поєдинку жодного балу в особистий залік, а форвард Віталій Доніка взагалі не взяв участь в матчі.