Директор НСК "Олімпійський" готовий створити окремий сектор для темношкірих уболівальників (відео)

Виконавчий директор НСК «Олімпійський» Володимир Спільніченко відреагував на бійку за участю темношкірих уболівальників під час матчу Ліги чемпіонів з «Челсі» в ефірі програми "Профутбол", відзначивши, зокрема, що це вже не перший подібний інцидент на іграх Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні.

"На минулому матчі з «Порту» темношкірі люди теж з'явилися в районі сектора ультрас. Їх зустріли вболівальники і провели в інші сектори. Керівництво стадіону і служба безпеки підходили і до цих темношкірих хлопців і пропонували пересісти навіть у центральні сектори, де дорожчі квитки. Наші прохання були проігноровані", - зазначив Спільніченко.

На пропозицію про те, чи варто їм заборонити ходити на стадіон або створити окремий сектор, Спільніченко відреагував: "Хороша ідея. Ми, напевно, прислухаємося до вашої пропозиції. Постараємося для них, може бути, зробити окремий сектор для того, щоб не було проявів расизму".

Інцидент з побиттям темношкірих вболівальників стався на матчі 3-го туру ЛЧ «Динамо» - "Челсі" 20 жовтня. Тепер киян можуть позбавити очок або виключити з Ліги чемпіонів.

Дисциплінарний комітет УЄФА прийме рішення щодо даного інциденту 27 жовтня.