ПФЛ перенесла останній тур Чемпіоната України з футболу

Матчі останнього тридцятого туру Чемпіоната України з футболу відбудуться у суботу 17 травня, а не у неділю, як було заплановано раніше. Відповідне рішення про перенесення зустрічей на своєму засіданні у четвер ухвалило Бюро ПФЛ.

Причина - Указ Президента України «Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років», який передбачає обмеження 18 травня проведення розважально-концертних заходів та спортивних змагань.

Таким чином, усі вісім поєдинків заключного туру пройдуть у суботу, 17 травня. Початок усіх матчів о 18.00. Ситуація з трансляціями наразі невідома.