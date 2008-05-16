ПФЛ перенесла останній тур Чемпіоната України з футболу
08:20, 16 травня 2008Спорт
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Доля золота вирішиться у суботу
Матчі останнього тридцятого туру Чемпіоната України з футболу відбудуться у суботу 17 травня, а не у неділю, як було заплановано раніше. Відповідне рішення про перенесення зустрічей на своєму засіданні у четвер ухвалило Бюро ПФЛ.
Причина - Указ Президента України «Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років», який передбачає обмеження 18 травня проведення розважально-концертних заходів та спортивних змагань.
Таким чином, усі вісім поєдинків заключного туру пройдуть у суботу, 17 травня. Початок усіх матчів о 18.00. Ситуація з трансляціями наразі невідома.
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