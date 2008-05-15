П`ять ”неолімпійських” федерацій отримали по 2, 4 і 6 років (список)
А потім буде видно
Колегія Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту прийняла рішення про надання статусу національної спортивної федерації 5 всеукраїнським громадським об`єднанням фізкультурно-спортивного спрямування.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту, зокрема, статус “національних” отримали:
- Федерація кіокушин карате України терміном на 6 років;
- Федерація кікбоксінгу України (версія ВАКО) терміном на 6 років;
- Федерація спортивного туризму України терміном на 4 роки;
- Федерація спортивного більярду України на 4 роки;
- Українська федерація ушу терміном на 2 роки.
Рішення було прийняте на підставі висновку Департаменту фізичного виховання та неолімпійських видів спорту, а також за рекомендацією Комісії з проведення конкурсу про надання спортивній федерації статусу національної спортивної федерації і Спортивного комітету України.