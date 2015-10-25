Володимир Кличко: Поєдинок з Тайсоном Ф’юрі буде складним, однак я знаю, як з ним впоратися

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Інтер».

«Однак, я знаю, як з ним впоратися, і мені точно не буде нудно під час поєдинку», - зазначив боксер.

«Думаю, що це буде один з найскладніших поєдинків, які були у моїй кар’єрі. Мій суперник вищий зростом, важчий і у нього руки довші, ніж у мене. До того ж, він молодший за мене і дуже амбітний спортсмен, який хоче довести, що він кращий і стати чемпіоном світу», - сказав Кличко.

Боксер пояснив, що Тайсон Ф'юрі може змінювати свої стійки – в одному раунді він виходить як лівша, в другому – вже правшею.

«Буде непросто налаштуватися на такого спортсмена, і в цьому є певна інтрига і інтерес для мене. Мені точно не буде нудно – позіхати ні глядачам, ні нам у ринзі не доведеться», - наголосив чемпіон.

Кличко також зазначив, що екстравагантні витівки Ф’юрі під час прес-конференцій та публічних заходів демонструють його акторський талант та перспективу продовжити кар’єру у якості циркового артиста.

«У нього чудовий акторський талант, і я не даремно говорив, що цирк чекає на нього, та навіть плаче за ним. Ф’юрі сказав, що у разі програшу у поєдинку проти мене, він закінчить займатися боксом. Тому я підшукав йому нову професію. Думаю, у Cirque du Soleil на нього чекають», - зауважив чемпіон світу.

Кличко також подякував усім своїм вболівальникам за багаторічну підтримку.