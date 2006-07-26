У Києві буде Національний тенісний центр

Сьогодні міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО та президент Федерації тенісу України Вадим ШУЛЬМАН підписали угоду про співробітництво між міністерством і федерацією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, результатом реалізації угоди стане спорудження у Києві Національного тенісного центру. За попередніми прогнозами, введення Центру в експлуатацію передбачається вже у 2008 році.

Національний тенісний центр буде відповідати міжнародним стандартам, за аналогією з такими тенісними центрами як «Мельбурн та Олімпік Парк» в Австралії, «Флашинг Медуз Нейшнл Теніс Центр» у Сполучених Штатах Америки.

«У даному Центрі передбачається наявність не лише тренувальних відкритих і закритих кортів, але щонайменше двох великих стадіонів з трибунами на 3500 місць, для проведення в Україні турнірів найвищого професійного рівня», - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

Національний тенісний центр буде створено на базі малого державного підприємства «Тенісні корти», розташованого на території НСК «Олімпійський».

Ю.ПАВЛЕНКО запевнив журналістів, що мале державне підприємство «Тенісні корти» внесено у перелік об’єктів, що не підлягають приватизації, тому будь-які розмови про можливість передачі об’єкту в приватну власність є безпідставними.

За словами міністра, наступним кроком стане пошук інвестора та розробка відповідного проекту Національного тенісного центру.