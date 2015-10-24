"Мотор" виграв матч гандбольної Ліги чемпіонів у норвезького "Эльверума"

У Броварах (Київська обл.) завершився матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому гандболісти українського "Мотора" (Запоріжжя) обіграли норвезький "Эльверум".

Матч закінчився з рахунком 33:30.

Протягом півтора таймів команди грали приблизно на рівних. А перший тайм і взагалі завершився з мінімальною перевагом гостей - 14:15. Тим не менш, кінцівку набагато впевненіше провів чемпіон України, який часом доводив свою перевагу до "+ 5". У підсумку, запорожці виграли з перевагою у три голи.

Кращими гравцями матчу у складі господарів майданчика стала Сергій Бурка і його тезка гравець збірної Росії Шельменко, на рахунку яких по 7 голів. Ще 6 голів на рахунку білоруського легіонера Бориса Пухівського.

Таким чином, "Мотор" здобув 4-ю перемогу в турнірі при 2-х поразках. На рахунку запорізької команди 8 очок і вона ділить 1-2 місця з данським "Ск`єрном".