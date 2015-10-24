"Донбас" і "Дженерлз" обмінялися перемогами у матчах лідерів чемпіонату України з хокею

У київському Палаці спорту завершився другий матч 5-го туру чемпіонату України з хокею, в якому столичний "Дженералз" обіграв донецький "Донбас" в основний час і взяв реванш за поразку напередодні в серії булітів.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь киян.

У перших двох періодах команди грали практично на рівних, зберігаючи і рівність на табло. В середині першої 20-хвилинки донеччани відкрили рахунок. Хорошим кистьовим кидком від синьої лінії відзначився Денис Петрухно. А за кілька хвилин схожим кидком зрівняв рахунок Дмитро Толкунов.

Доля матчу була вирішена за 5 хвилин до кінця третьої заключної 5-хвилинки, коли протягом 30 секунд голи забили Ігор Шаманський та Іван Савченко .

Напередодні, основний час матчу завершився внічию (1:1), в овертаймі голів глядачі так і не побачили, а в серії буллітів точнішими виявилися донеччани - загальний рахунок матчу - 1:2. Обидві шайби у основний час зустрічі були закинуті в заключній третині матчу. Спочатку, після вилучення захисника «Донбасу» Павла Тарана, Артем Гніденко відкрив рахунок, а потім вже сам Таран потужним кидком від синьої лінії зрівняв результат. При цьому, ігрова перевага була на боці киян.

Долю гри вирішила хокейна лотерея — буліти, в якій більше пощастило «Донбасу». Вирішальний булліт реалізував Денис Кочетков

Завдяки цій перемозі команда Вадима Шахрайчука - "Дженералз" - одноосібно очолила турнірну таблицю чемпіонату. Після 10 ігор на рахунку киян 25 очок, у "Донбасу" - 23 бали.