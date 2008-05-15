Турецька газета «продає» Шеву у Фенербахче

Стамбульський футбольний клуб Фенербахче домовився про перехід в команду форварда англійського Челсі Андрія Шевченка, повідомляє у четвер турецька газета Фотомач.

За твердженням видання, керівництво жовто-фіолетових, яке почало трансфер-наступ, домовилося з усіх питань з Шевченком. Більш того, з українською зіркою підписаний "меморандум про наміри, який зберігається в спеціальному сейфі президента Фенербахче Азіза Йилдирима", - пише Фотомач.

Газета також стверджує, що деталі домовленості з Шевченком тримаються в таємниці, оскільки наразі не завершені торги з Челсі про ціну придбання українця.

У Фенербахче поки не коментують повідомлення газети.

За підсумками чемпіонату Туреччини-2007/08, що завершився минулого тижня, Фенербахче зайняв друге місце, поступившись першістю своєму одвічному суперникові Галатасараю.

Football.ua