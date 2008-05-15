Ющенко привітав Тимощука з трофеєм

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав капітана футбольної команди «Зеніт» (м. Санкт-Петербург) Анатолія ТИМОЩУКА із завоюванням Кубка УЄФА.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

“Сердечно вітаю Вас особисто та весь колектив футбольного клубу «Зеніт» з великою спортивною перемогою - завоюванням Кубка УЄФА”, - зазначив В.ЮЩЕНКО і додав: “Пишаюся Вашою мужністю і спортивною майстерністю, вірю у Ваші нові успіхи, у тому числі в іграх за Національну збірну команду України з футболу”.