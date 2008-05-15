Ющенко привітав Тимощука з трофеєм
13:08, 15 травня 2008Спорт
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Президент вірить у нові успіхи
Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.
“Сердечно вітаю Вас особисто та весь колектив футбольного клубу «Зеніт» з великою спортивною перемогою - завоюванням Кубка УЄФА”, - зазначив В.ЮЩЕНКО і додав: “Пишаюся Вашою мужністю і спортивною майстерністю, вірю у Ваші нові успіхи, у тому числі в іграх за Національну збірну команду України з футболу”.
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