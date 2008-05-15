ФФУ закликає голосувати за «Великого українця» Лобановського

Федерація футболу України закликає українців в рамках проекту «Великі українці» проголосувати за легендарного футболіста і тренера київського «Динамо», збірних СРСР і України Валерія Лобановського.

Про це УНІАН повідомили у інформ-службі ФФУ.

Зокрема, в повідомленні нагадується, що 16 травня в ефірі телеканалу «Інтер» відбудеться фінальне шоу проекту «Великі українці», під час якого стане відоме ім`я лауреата цього конкурсу.

ФФУ нагадує, що найуспішніший тренер в історії радянського та українського футболу за підсумками попереднього голосування увійшов до чільної десятки найвидатніших українців. Відтак, остаточне місце В.Лобановського в рейтингу стане відоме за результатами фінального телевізійного «референдуму», яке, до речі, триває і зараз. Лінії для голосування закриються лише за кілька хвилин до завершення шоу, трансляція якого розпочнеться на каналі «Інтер» 16 травня о 21.30.

Для голосування за В.Лобановського треба надіслати з мобільного телефону коротке текстове повідомлення (SMS) з порядковим номером 3 на номер 10310. Також можна зателефонувати на номер 8-900-451-10-03 (останні дві цифри − порядковий номер кандидата).

Довідка УНІАН. Валерій Лобановський (6 січня 1939 - 13 травня 2002) – український футболіст і футбольний тренер.

Найбільшого успіху досяг як тренер київського «Динамо» (1974-1992 і 1997-2002). Під його керівництвом клуб 8 разів вигравав чемпіонат СРСР і 6 разів Кубок СРСР, Двічі (у 1975 і 1986) «Динамо» вигравало європейський Кубок Кубків, крім того, 1975 року здобуло європейський Суперкубок.

Збірна СРСР під його керівництвом завоювала бронзові медалі на Олімпійських іграх 1976 року, а 1988 стала срібним призером Чемпіонату Європи.

У 2000-2002 роках за сумісництвом був тренером збірної України.

7 травня 2002 року під час матчу київського "Динамо" із запорізьким "Металургом" у В.Лобановського стався інсульт, від наслідків якого він помер через п’ять днів.

15 травня В.Лобановському посмертно було присвоєно звання Героя України.