Дворазовий чемпіон НБА Одом переніс дві екстрених операції

Дворазовий чемпіон НБА у складі «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом переніс дві екстрені операції, повідомляє "Євроспорт" з посиланням на джерела TMZ в лікарні.

Обидві операції стосувалися грудної порожнини; невідомо, чи пов'язано це з проблемами з легенями і серцем. Як повідомило джерело, після операції Одом опинився в «крихкому психічному стані», дуже збентежений і засмучений. Лікарі заборонили відвідування Ламара всім, окрім дружини Хлої Кардашян.

14 жовтня Одом був знайдений в непритомному стані в борделі Невади, де за три дні перебування в публічному домі витратив 75 тисяч доларів. У крові 35-річного спортсмена були виявлені сліди кокаїну. Він переніс кілька інсультів і лише за 3 дні, 17 жовтня, вийшов з коми.

Ламар Одом провів в НБА 14 сезонів і став дворазовим чемпіоном у складі «Лос-Анджелес Лейкерс». Зі збірною США форвард став чемпіоном світу в 2010 році і бронзовим призером Олімпійських ігор 2004 року.