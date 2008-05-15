Інспектори УЄФА завітають до Києва

20 травня до Києва завітає делегація інспекторів УЄФА, яка перевірятиме хід підготовки української столиці до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію першого заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

«В рамках візиту інспектори перевірятимуть кілька напрямків підготовки Києва до Євро-2012 – медичне забезпечення, спортивну інфраструктуру, реконструкцію аеропортів, забезпечення туристів готельним розміщенням та закладами громадського харчування”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що “наразі по усіх цих напрямках ми підготували необхідні документи, адже УЄФА ставить досить серйозні умови саме до наявності комплексу відповідної документації”.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, КМДА разом з Міністерством охорони здоров’я перевірили усі медичні заклади на відповідність вимогам футбольної асоціації, з усіма інвесторами-забудовниками готелів укладено угоди, триває реконструкція існуючих в межах столиці тренувальних баз.

Крім того, сказав він, найближчими днями київська влада планує укласти Меморандум з Кабінетом Міністрів та Федерацією футболу України стосовно подальшої розбудови аеропорту «Жуляни». Згідно з цим документом, між учасниками підписання будуть розподілені певні обов’язки. Зокрема, за державні кошти будуть реконструйовані злітно-посадкова смуга, руліжні доріжки, місця стоянок літаків. Місто ж відповідатиме за оновлення інфраструктури аеровокзалу (термінали, привокзальна площа, обслуговуючий персонал тощо), сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Водночас він додав, що не до кінця вирішеним сьогодні залишається питання щодо строків знесення недобудованого об’єкту біля НСК «Олімпійський».

«Політична ситуація, що склалася нині в Києві, значно вплинула на хід підготовки столиці до Євро-2012 та й на розвиток Києва в цілому. Вже не перший місяць не працює Київрада, і ми не можемо затвердити суму компенсації ТОВ «Юджин». А без остаточно затвердженої суми «Юджин» відмовляється давати згоду на демонтаж «Троїцького». Та запевняю, що як тільки Київрада поновить свою роботу, ми на першій же сесії розглянемо це питання та затвердимо суму компенсації», - підкреслив А.ГОЛУБЧЕНКО.