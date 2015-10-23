Фанатська спільнота Родичі відхрестилася від бійки на грі ЛЧ "Динамо" - "Челсі"

Після матчу "ДИНАМО" - "Челсі" на адресу спільноти вболівальників "РОДИЧІ" почали лунати звинувачення в інциденті з чорношкірими вболівальниками. З цього приводу фанати зробили спеціальну заяву, опубліковану на стоорінці спільноти у Facebook.

Зокрема, у заяві сказано: "З метою уникнення чуток та безпідставних претензій ми заявляємо, що не маємо відношення до вищезазнченої події. По-перше, бійка між вболівальниками відбувалася у сусідньому секторі, а не в 21-му, в якому знахдяться "РОДИЧІ". Вхід та поведінку осіб на сусідніх секторах ми не маємо ні фізичних, ні юридичних можливостей контролювати. По-друге, необгрунтованими є звинувачення власне в расизмі. Усі, хто були на стадіоні бачили, що в сусідніх з нашим і на нашому секторі сталося одрау декілька бійок, в переважній більшості через непристойну поведінку осіб "напідпитку", які відповідали образами чи "рукоприкладством" на зауваження інших людей щодо алкоголю, який заборонено вживати на стадіоні. По-третє, навіть на відео, що є в мережі Інтернет, видно, як у згаданій штовханині приймають участь ледь не кілька десятків осіб, і з них лише 2 чи 3 чорношкірих. Проте в цьому п"яному хаосі, який, на жаль, стається кожного разу на єврокубкових матчах, поспішили звинуватити расизм вболівальників "ДИНАМО".

"Прикро, що недоброзичливці нашого рідного Клубу свідомо перекручують факти та чіпляються за кожну соломинку, аби створити проблеми та негативну репутацію всередині країни та в очах міжнародної спільноти. Роздмухування теми расизму відбувається через "відпрацьовування" деякими громадськими організаціями своїх грантів. Не будучи в змозі або не маючи бажання боротися з расизмом в реальному житті, вони намагаються його знайти на стадіонах У бійці, в якій присутні люди з іншим кольором шкіри, одразу таврують "расистами" усіх підряд, незалежно від справжніх причин самої бійки. Ми закликаємо уникати спекуляцій на урожайній ниві ксенофобії та не перетворювати побутові конфлікти між алкогольно сп'янілими вболівальниками на расову ворожнечу. І ще раз констатуємо, що лише адекватна поведінка на секторах стадіону є нашою належною моделлю поведінки", - підсумовують у своїй заяві фанати.

Як повідомляв УНІАН, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив дисциплінарну справу проти київського "Динамо" через бійку на стадіоні за участю темношкірих вболівальників, що кваліфіковано як расизм. "Динамо" загрожує одне з покарань - зняття очок в турнірній таблиці, проведення одного або кількох матчів без глядачів або, найсуворіше, виключення з числа учасників єврокубків.

Своє рішення УЄФА прийме на засіданні Дисциплінарної комісії 27 жовтня.