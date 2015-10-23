На посаду президента ФІФА вже претендують чотири кандидати

Колишній заступник генерального секретаря Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Жером Шампань подав документи на участь у виборах президента організації, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Крім нього, свої кандидатури висунули голова Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні, принц Йорданії Алі бін аль-Хусейн та колишній футболіст збірної Тринідаду і Тобаго Девід Нахид.

Подача заявок завершиться 26 жовтня. Вибори пройдуть 26 лютого 2016 року в Цюріху.

На початку жовтня арбітражна палата комітету з етики ФІФА відсторонила від виконання обов'язків голову федерації Йозефа Блаттера, Платіні і генсека ФІФА Жерома Вальке на 90 днів. Цей термін може бути збільшений, але не більше ніж на 45 днів.

79-річний Блаттер, який очолював ФІФА з 1998 року, 29 травня 2015-го був переобраний на п'ятий термін, але вже 2 червня оголосив про відставку після звинувачень у корупції, після чого став виконуючим обов'язки керівника федерації.