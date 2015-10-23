Тренер "Сент-Етьєна" про поєдинок із "Дніпром": ми обіграли ТОП-клуб

Галтьє зазначив, що перемога його команди над "Дніпром" є важливою, і присвятив її своїм уболівальникам, передає UA-Футбол.

"Це важлива перемога в потрібний час. Важлива, бо знову дає нам надію на вихід з групи. Важлива, тому що ми обіграли ТОП-клуб. Важлива, тому що ми повинні думати про наших уболівальників і я присвячую їм наш успіх. Нарешті, важлива, тому що я вважаю її заслуженою", - зазначив Галтьє.

Головний тренер французів зазначив, що у "Дніпра" великий досвід єврокубкових ігор. "Матч-відповідь буде дуже важким та важливим для обох команд. У нас буде перевага - підтримка наших вболівальників, і ми знаємо, як грати в домашніх умовах", - сказав він.

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"Ця перемога дала нам впевненість. Вона стала підтвердженням тієї роботи і тих обговорень, які ми проводили. Я дякую нашим українським друзям за їх дуже теплий прийом", - наголосив Галтьє.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську завершився матч Ліги Європи УЄФА, в якому "Дніпро" приймав французький "Сент-Етьєн" і програв з рахунком 0:1.