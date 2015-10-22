Маркевич після гри з "Сент-Етьєном": "У Франції треба грати на перемогу"

Головний тренер дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич на післяматчевій прес-конференції після поєдинку з "Сент-Етьєном" у Лізі Європи поскаржився на якість гри своєї команди.

"Причина поразки — програли боротьбу, особливо в першому таймі. Це основне. Зараз у футболі, якщо хочеш вигравати, треба не поступатися у єдиноборствах. На жаль, ми їх програли, особливо в першому таймі. У другому було трохи краще, але в Лізі Європи потрібно повністю віддаватися грі", - зазначив Маркевич.

Говорячи про те, чи можуть вболівальники розраховувати, що тепер у Франції команда буде грати першим номером, Маркевич зауважив: "Звичайно, постараємося зіграти першим номером. Подивимося. Незрозуміло, що з Матеусом, і, на жаль, у нас один нападник. Важкувато з одним форвардом грати першим номером. Але постараємося — у нас немає іншого виходу. Потрібно грати у Франції на перемогу".

А говорячи про те, чи задоволений тренер тим, як спрацювали перестановки у другому таймі, Маркевич заявив: "Ми планували ці заміни в другому таймі. На жаль, пропустили гол у роздягальню, і це нам трохи сплутала плани. Але заміни були прогнозовані, і гра в другому таймі була краща, ніж у першому, були моменти. Але моменти потрібно реалізовувати".

Як повідомляв УНІАН, "Дніпро" у матчі 3-го туру Ліги Європи програв "Сент-Етьєну" з рахунком 0:1.