"Дніпро" програв "Сент-Етьєну" у матчі Ліги Європи

У Дніпропетровську завершився матч Ліги Європи УЄФА, в якому "Дніпро" приймав французький "Сент-Етьєн" і програв з рахунком 0:1.

Гра тільки в самому початку і наприкінці проходила з перевагою господарів поля, а весь інше час ініціативою володіли гості. Приблизно з середини першого тайму вони почали активно діяти біля воріт суперника і в кінцівці тайму Амума після сольного проходу забив гол у ворота Дениса Бойка.

Після перерви "Дніпро" намагався зрівняти рахунок, а наприкінці гри навіть влаштував штурм воріт суперника, але досягти бажаного так і не зумів.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, по якій можна простежити за ходом подій.

В іншому матчі Групи G італійський "Лаціо" в Римі приймав норвезький "Русенборг" (Тронхейм) і виграв з рахунком 3:1.

Таким чином, після першого кола змагань - трьох турів - у "Лаціо" 7 очок, "Дніпра" і "Сент-Етьєна" - по 4, "Русенборга" - 1.