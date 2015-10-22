Росіянка Кузнєцова стала суперницею Цуренко по ½ фіналу Кубка Кремля

У Москві завершився матч 1/4 фіналу Кубка Кремля з тенісу, в якому росіянка Світлана Кузнєцова здолала Анастасію Севастову з Латвії і стала суперницею українки Лесі Цуренко по півфіналу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 5:7. 6:1, 6:3.

Гра, що проходила у впертій боротьбі тривала 2 години і 02 хвилини.

Кузнєцова реалізувала 5 з 13 брейк-пойнтів, а Севастова – 2 з 6. На рахунку росіянки 5 ейсів і 3 подвійні помилки проти 4 ейсів і 1 подвійної у представниці Латвії. Це була третя перемога Кузнєцової в трьох зустрічах з Севастовою.

Що стосується особистої статистики зустрічей росіянки і українки, то раніше Кузнєцова і Цуренко зустрічалися одного разу, і тоді сильнішою була росіянка. Цей матч відбувся два роки тому, також на Кубку Кремля. 14 жовтня 2013 року Кузнєцова виграла з рахунком 7:5, 6:2.

Матч півфіналу Кубка Кремля-2015 Кузнєцова - Цуренко відбудеться в п'ятницю, 23 жовтня.