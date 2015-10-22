Президент України вручив орден княгині Ольги чемпіонці світу з шашок Балтажи

Державну нагороду за досягнення високих спортивних результатів, піднесення міжнародного авторитету Української держави Президент вручив у Івано-Франківську під час зустрічі з професорами та студентами Національного технічного університету нафти і газу, повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

На переконання Глави держави, спортсменка не випадково грала вирішальний матч з суперницею з Росії і перемогла. «Думаю, це дуже символічно», – сказав Петро Порошенко. Президент вкотре висловив побажання українцям вболівати лише за перемоги, які не пов'язані з війною.

Ольга Балтажи – заслужений майстер спорту України, міжнародний гросмейстер, спортсмен-інструктор з шашок, член збірної команди України з шашок. Неодноразова переможниця та призер чемпіонату України, починаючи з 1995 року. Віце-чемпіонка світу 2001 року, бронзовий призер Чемпіонату світу 1997 та 2003 років, віце-чемпіонка Європи 2000, 2002, 2008, 2012-го років.

Чемпіонка світу 2015 (блискавична гра).