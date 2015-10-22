Коноплянка став клієнтом іспанського агентства Promoesport
14:57, 22 жовтня 2015Спорт
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Українець потрапив в одну компанію з гравцями "Барселони", "Інтера" та інших провідних клубів.
Reuters
Іспанське футбольне агентство Promoesport підписало контракт з українським півзахисником Євгеном Коноплянкою, повідомляється на офіційному сайті Promoesport.
26-річний гравець збірної України та іспанської "Севільї" тепер буде укладати контракти і вирішувати інші питання щодо своєї професійної кар'єри, за допомогою офіційних представників агентства.
Як відомо, раніше інтереси футболіста представляв його батько – Олег Коноплянка.
Крім Коноплянки агентство представляє інтереси таких футболістів, як Дієго Алвес («Валенсія»), Феліпе Мело («Інтер»), Алеш Відаль («Барселона»), Хосе Рейєс («Севілья»), а також багатьох інших відомих гравців.
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