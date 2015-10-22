Коноплянка став клієнтом іспанського агентства Promoesport

Іспанське футбольне агентство Promoesport підписало контракт з українським півзахисником Євгеном Коноплянкою, повідомляється на офіційному сайті Promoesport.

26-річний гравець збірної України та іспанської "Севільї" тепер буде укладати контракти і вирішувати інші питання щодо своєї професійної кар'єри, за допомогою офіційних представників агентства.

Як відомо, раніше інтереси футболіста представляв його батько – Олег Коноплянка.

Крім Коноплянки агентство представляє інтереси таких футболістів, як Дієго Алвес («Валенсія»), Феліпе Мело («Інтер»), Алеш Відаль («Барселона»), Хосе Рейєс («Севілья»), а також багатьох інших відомих гравців.