"Динамо" можуть виключити з ЛЧ за побиття фанатами темношкірих вболівальників на матчі з "Челсі"

Дисциплінарний комітет Союза європейських футбольних асоціацій винесе вердикт щодо інциденту на матчі Ліги чемпіонів "Динамо" - "Челсі" 27 жовтня, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Киянам пред'явлені звинувачення в расистській поведінці вболівальників (14-й пункт дисциплінарних правил УЄФА), масових заворушеннях (16-й пункт дисциплінарних правил УЄФА) та заблокованих проходах на стадіоні (стаття 38 правил безпеки УЄФА).

Про можливе покарання офіційної інформації немає.

Разом з тим, за інформацією Tribuna.ua, з огляду на два нещодавніх покарання «Динамо» за прояви неонацизму на трибунах (на матчах із «Бордо» і «Евертоном»), київський клуб може понести максимальне покарання – виключення з цього розіграшу Ліги чемпіонів.Втім, більш ймовірне покарання – зняття очок. Найбільш сприятливий для «Динамо» результат, якщо київський клуб таки визнають винним – проведення одного або кількох матчів без глядачів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо про те, що група фанатів "Динамо" атакувала чотирьох темношкірих чоловіків, що знаходилися у сусідньому секторі поруч з іншими вболівальниками "Динамо".

Матч Ліги чемпіонів "Динамо" - "Челсі" відбувся в Києві 20 жовтня і завершився внічию - 0:0.