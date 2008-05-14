Фінал Кубка УЄФА: букмекери ставлять на «Зеніт»

Букмекери вважають пітерський "Зеніт" фаворитом фіналу Кубка УЄФА. Коефіцієнт на перемогу російського клубу в турнірі складає приблизно 1,6 (показник розрахований як арифметичне середнє коефіцієнтів трьох великих букмекерських контор - bet365, Skybet і Paddy Power). Перемога "Рейнджерс" оцінюється з коефіцієнтом 2,26. Таким чином, шанси команд розцінюються приблизно як 60 на 40 відсотків на користь "Зеніта", повідомляє Лента.ру

При цьому коефіцієнт на перемогу "Зеніта" в основний час складає 2,16. Коефіцієнти на нічию і перемогу "Рейнджерс" після 90 хвилин матчу рівні відповідно 3,17 і 3,28. Разом, в основний час шанси команд букмекери розцінюють як 44/30/26.

Тим часом, головний тренер пітерського клубу Дік Адвокат не згоден з розрахунками букмекерів, повідомляє AFP. Голландський фахівець відзначив, що "Рейнджерс" володіє збалансованим складом і є командою одного рівня з "Зенітом". За словами Адвоката, сильною стороною суперника пітерців є організована оборона і гра на контратаках.

Нападаючий "Зеніта" Павло Погребняк, який пропустить фінальний матч Кубка УЄФА через дискваліфікацію, також відзначив, що не може назвати свою команду фаворитом в матчі з "Рейнджерс", пише видання "Спорт-Экспресс". За словами форварда, шанси суперників в цій зустрічі рівні.

Фінал Кубка УЄФА "Зеніт" - "Глазго Рейнджерс" відбудеться 14 травня в Манчестері на домашньому стадіоні клубу "Манчестер Сіті" City of Manchester Stadium. Гра почнеться о 21:45 за київським часом. Українські вболівальники зможуть подивитися пряму трансляцію на телеканалі Мегаспорт.