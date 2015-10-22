Українська тенісистка Цуренко без боротьби пройшла в півфінал Кубка Кремля

У Москві проходять матчі 1/4 фіналу Кубка Кремля з тенісу, в одному з яких Леся Цуренко повинна була зустрітися з Флавієй Пенеттой з Італії, але суперниця відмовилася виходити на корт через травму, повідомляє Великий теніс України.

Таким чином, українка автоматично вийшла до півфіналу змагань і встановила новий особистий рекорд у рейтингу.

Напередодні Цуренко у матчі 1/8 фіналу обіграла Анну Кароліну Шмідлову зі Словаччини.

Вихід у чвертьфінал вже гарантував українці 33-ю сходинку рейтингу WTA, що є її новим особистим рекордом. Цуренко може поліпшити своє поточне положення в світовій класифікації в залежності від її подальших результатів в Москві і досягнень найближчих конкуренток.

Суперниця Цуренко по півфіналу "Кубка Кремля" визначиться в матчі Анастасії Севастової (Латвія) і Світлани Кузнєцової (Росія), який відбудеться сьогодні.

Кубок Кремля-2015 проходить в Москві з 19 по 25 жовтня.