Луческу: "Шахтар" сильніше "Мальме"

Наставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу після гри з "Мальме" не приховував свого розчарування на післяматчевій прес-конференції.

"Дуже складно взагалі щось говорити. У першому таймі мали повну перевагу, били по воротах, але суперник оборонявся, блокував. М'яч відлітав на кутові або повз – там, після кутових вони справлялися. Перша вилазка "Мальме" призвела до голу. Наш правий фланг помилився – так само, як і з ПСЖ і "Реалом". Пізно Марлос включився в боротьбу. Були моменти для того, щоб зрівняти рахунок, але Фред пробив мимо. У другому таймі потрібно було продовжувати той тип гри, який показували в першому таймі, але ми почали поспішати. Захисники намагалися загострити, але багато помилялися, дозволяли супернику провести контратаки", - зазначив Луческу.

Також він поскаржився: "Довелося грати в силовий футбол, було дуже багато єдиноборств, а вони виявилися потужнішими. Плюс підтримка вболівальників. Здавалося, що суддя приймав рішення під тиском публіки. Пенальті не було у наші ворота, там фол в атаці. Але це жодною мірою нас не виправдовує – ми заслужили, напевно, програш, були недостатньо агресивні в атаці. Гостріше виглядали в останніх хвилинах, коли Коваленко став входити в штрафний майданчик. Програли середину поля, Степаненко і Фред не пов'язували оборону з атакою. Болюча поразка. Потрібно виграти з різницею в два м'ячі у Львові. Я вважаю, що ми сильніші, ніж "Мальме", - резюмував наставник гірників.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" програв в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів шведському "Мальме" з рахунком 0:1.