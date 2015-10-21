Гол Коноплянки не допоміг "Севільї" обіграти "Манчестер Сіті" (результати всіх матчів ЛЧ)
23:55, 21 жовтня 2015Спорт
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Український легіонер знову забив гол за іспанський клуб.
Reuters
Гравець збірної України та екс-гравець дніпропетровського "Дніпра" Євген Коноплянка відкрив рахунок у матчі "Манчестер Сіті" - "Севілья" точним ударом по воротах англійської команди.
Тим не менш, цього гола іспанцям не вистачило навіть для нічиєї. Незабаром англійці зрівняли рахунок, а в самій кінцівці гри вийшли вперед - 2:1.
Результати матчів Ліги чемпіонів:
ЦСКА - Манчестер Юнайтед - 1:1
Вольфсбург - ПСВ - 2:0
ПСЖ - Реал Мадрид - 0:0
Мальме - Шахтар - 1:0
Атлетіко - Астана - 4:0
Галатасарай - Бенфіка - 2:1
Ювентус - Боруссія М - 0:0
Манчестер Сіті - Севілья - 2:1
Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" програв в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів шведському "Мальме" з рахунком 0:1.
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