"Шахтар" і "Мальме" забили 10 голів у матчі Юнацької ліги УЄФА - нічия 5:5

В Мальме завершився матч Юнацької ліги УЄФА з футболу (вік гравців - до 19 років), в якому "Мальме" приймав донецький "Шахтар" й зіграв внічию.

Матч завершився з рахунком 5:5.

Гірники відкрили рахунок вже на 13-й хвилині, коли Зубков пробив з ходу, голкіпер відбив перед собою, а набігаючий Борячук в дотик сильно пробив повз воротаря. Втім, за 3 хвилини швед Бергквіст зрівняв рахунок, а на 27-й хвилині Стоянович-Фредін вивів "Мальме" вперед.

А після перерви команди забили 7 голів у ворота один одного. На 47-й хвилині Андерссон зробив рахунок 3:1 на користь "Мальме", на 53-й хвилині Зубков скоротив перевагу до шведів 3:2, а з 59-ї про 62-ю команди забили три голи. Стоянович-Фредін зробив рахунок 4:2, але Арабідзе і Борячук своїми точними ударами вирівняли рахунок на табло - 4:4.

А в останній 10-хвилинці команди обмінялися голами. Спочатку, на 80-й хвилині, гравець "Шахтаря" Піхаленок зрізав м'яч у власні ворота після розігриша кутового шведами, а потім, на 87-й хвилині той же Піхаленок забив у ворота суперника - 5:5.

В іншому матчі Групи А "ПСЖ розтрощив "Реал" з рахунком 4:1.

Таким чином, після 3-х турів на рахунку ПСЖ 7 очок, "Мальме" - 5, "Реала" - 3, "Шахтаря" - 1. Раніше гірники програли обидва матчі - "Реалу" і ПСЖ.