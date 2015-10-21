УЄФА може покарати київське "Динамо" за побиття фанами темношкірих уболівальників під час матчу з "Челсі" (відео)

Союз Європейських футбольних асоціацій (УЄФА) має намір розслідувати напад на чотирьох темношкірих уболівальників на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві під час матчу "Динамо" з лондонським "Челсі" в Лізі чемпіонів, повідомляє The Guardian.

Кадри інциденту, отримані організацією "Футбол проти расизму в Європі" (FARE) свідчать про те, що група фанатів "Динамо" атакувала чотирьох темношкірих чоловіків, що знаходилися у сусідньому секторі і також підтримували "Динамо". У бійці вболівальники з сектора, де сиділи темношкірі чоловіки, намагалися їх захистити і погасити конфлікт. Співробітники поліції чи стюарди на кадрах не з'являлися, хоча інцидент тривав декілька хвилин.

Виконавчий директор FARE Піара Повар, коментуючи інцидент, зазначила: "Ця жахлива подія відображає реалії того, що відбувається на трибунах футбольних стадіонів у Центральній та Східній Європі. Звіт був зроблений в УЄФА, який повинен винести покарання, і ми будемо лобіювати застосування як можна більш жорстких санкцій".

Як повідомляв УНІАН, в минулому сезоні УЄФА оштрафував "Динамо" на 15 тис. євро і зажадав закрити частину трибун стадіону на один матч після інциденту в березні, коли вболівальники київської команди дозволили собі расистську поведінку по відношенню до гравців "Евертона" під час гри Ліги Європи.