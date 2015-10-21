Промоутерська компанія братів Кличків К2 підписала одного з кращих боксерів світу

Компанія братів Кличків K2 Promotions підписала промоутерський контракт з чемпіоном світу за версією WBC в найлегшій вазі нікарагуанцем Романом Гонсалесом (43-0, 37 КО), повідомляє Вохіng News з посиланням на журналіста BoxingScene і BoxingVoice Віктора Салазара.

Повідомляється, що компанія К2 буде виступати співпромоутером Гонсалеса разом з японської Teiken Promotions Акіхіо Хонди, яка вже давно працює з Гонсалесом.

Зазначимо, що Романа Гонсалеса багато експертів вносять у трійку кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії разом з двома іншими боксерами компанії К2 — Володимиром Кличком і Геннадієм Головкіним. А деякі, наприклад журнал The Ring, ставлять його на найвищу позицію в цьому рейтингу.

Відзначимо, що крім Кличка, Головкіна і Гонсалеса контракти з К2 також мають лідер жіночого рейтингу P4P абсолютна чемпіонка світу в напівсередній вазі Сесілія Брекхус і один з кращих перспективних спортсменів світового боксу Олександр Усик.