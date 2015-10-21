Українська тенісистка Цуренко вийшла у чвертьфінал Кубка Кремля

Матч завершився з рахунком 7:6 (5), 4:6, 6:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

В матчі, що тривав 2 години 42 хвилини, українка виявилася трохи сильніше і точніше практично у всіх основних компонентах.

Українка виконала 2 подачі на виліт проти 1 у суперниці, зробила 5 невимушених помилок при 6 у Шмідлової, виграла 111 розіграшів м'ячів проти 105 у опонентки.

У чвертьфіналі суперницею Цуренко буде переможниця матчу Флавія Пенетта (Італія) - Дар`я Гаврілова (Росія). Ця гра пройде пізніше.

Як повідомляв УНІАН, в основній сітці турніру бере участь лише одна українка - Цуренко. Ще п'ять наших спортсменок брали участь у кваліфікаційних змаганнях, але жодна з них не зуміла пробитися в основну сітку.

Кубок Кремля-2015 проходить в Москві з 17 по 25 жовтня.