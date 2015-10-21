Боксер компанії братів Кличків К2 Саламов проведе захист титулу чемпіона Європи WBO

4 листопада чемпіон Європи за версією WBO в напівважкій вазі Умар Саламов проведе захист титулу в рамках вечора боксу компанії братів Кличків «K2 Promotions Ukraine» в ТРЦ «Термінал» (Бровари), повідомляє прес-служба компанії К2.

Суперником Саламова у 12-раундовому титульному поєдинку стане досвідчений боксер з Франції Дуду Енгумбу.

Енгумбу запам'ятався українській публіці в поєдинку за титул Інтерконтинентального чемпіона WBО, де в жорсткому протистоянні одноголосним рішенням суддів переміг відомого українського боксера в напівважкій вазі В'ячеслава Узєлкова.

В активі 21-річного Умара Саламова 13 перемог у 13 поєдинках на профі-рингу, 11 з яких нокаутами. У свій час боксер володів титулами чемпіона світу за версіями WBO і IBO серед молоді. На даний момент Саламов входить в ТОП-15 рейтингу WBO. Титул чемпіона Європи за версією WBO Умар завоював в листопаді минулого року, здобувши перемогу в напруженому протистоянні з боснійцем Енесем Зечіревічем одноголосним рішенням суддів.

До поєдинку Умар готується в Києві під керівництвом Увайса Байсангурова.

33-річний француз конголезького походження Енгумбу провів на професійному рингу 40 боїв, здобув 34 перемоги, 13 нокаутами. Його зріст становить 180 см, боксує в стійці правші. У свій час Дуду володів титулами Інтернаціонального чемпіона WBC і чемпіона Африканського боксерського союзу (двічі), поясом чемпіона світу за версією WBF. Енгумбу доводилося боксувати і з такими топовими напівтяжами, як екс-претендент на титул чемпіона світу WBC Інтернаціональний чемпіон за версією WBC Анджей Фонфара, чемпіон Європи EBU Ігор Міхалкін, екс-претендент на титул чемпіона світу Наджіб Мохаммеді, а також недавній оппонет Олександра Усика Джонні Мюллер. В останній раз в ринг Дуду виходив у січні 2015 року проти боксера з Латвії Андрія Покумейко.

Крім того, 4 листопада свій другий бій на профі-рингу проведе срібний призер Олімпіади-2012 Денис Берінчик. Також в рамках вечора боксу в Броварах в ринг вийдуть Мішико Беселія, Хасан і Хусейн Байсангурови.