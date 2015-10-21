У Львові відбудеться перший етап Кубка України з волейболу
Чотири команди змагатимуться за дві путівки до другого етапу.
З 22 по 24 жовтня відбудеться перший етап Кубка України з волейболу серед чоловічих команд, повідомляє прес-служба ВК «Барком-Кажани».
За вихід до другого етапу змагань у Львові змагатимуться чотири команди: «Барком-Кажани», «Барком-Кажани-2», ВК «Вінниця» та ВК «Родничок-Колос» (Новоселиця, Чернівецька обл).
Усі команди зіграють матчі одноколового турніру, після якого і визначать дві кращі команди, які і продовжать боротьбу за Кубок України.
Календар І етапу Кубка України виглядає наступним чином:
22 жовтня 15:30 ВК «Барком-Кажани» - ВК «Барком-Кажани-2»
22 жовтня 17:30 ВК «Вінниця» - ВК «Родничок-Колос»
23 жовтня 15:30 ВК «Барком-Кажани-2» - ВК «Родничок-Колос»
23 жовтня 17:30 ВК «Барком-Кажани» - ВК «Вінниця»
24 жовтня 10:00 ВК «Барком-Кажани» - ВК «Родничок-Колос»
24 жовтня 16:00 ВК «Барком-Кажани-2» - ВК «Вінниця»
Другий етап Кубка України з волейболу, до якого увійдуть по дві кращі команди з чотирьох груп, відбудеться з 26 по 29 листопада.
Фінальна частина змагань запланована на 25-27 грудня.