У Львові відбудеться перший етап Кубка України з волейболу

З 22 по 24 жовтня відбудеться перший етап Кубка України з волейболу серед чоловічих команд, повідомляє прес-служба ВК «Барком-Кажани».

За вихід до другого етапу змагань у Львові змагатимуться чотири команди: «Барком-Кажани», «Барком-Кажани-2», ВК «Вінниця» та ВК «Родничок-Колос» (Новоселиця, Чернівецька обл).

Усі команди зіграють матчі одноколового турніру, після якого і визначать дві кращі команди, які і продовжать боротьбу за Кубок України.

Календар І етапу Кубка України виглядає наступним чином:

22 жовтня 15:30 ВК «Барком-Кажани» - ВК «Барком-Кажани-2»

22 жовтня 17:30 ВК «Вінниця» - ВК «Родничок-Колос»

23 жовтня 15:30 ВК «Барком-Кажани-2» - ВК «Родничок-Колос»

23 жовтня 17:30 ВК «Барком-Кажани» - ВК «Вінниця»

24 жовтня 10:00 ВК «Барком-Кажани» - ВК «Родничок-Колос»

24 жовтня 16:00 ВК «Барком-Кажани-2» - ВК «Вінниця»

Другий етап Кубка України з волейболу, до якого увійдуть по дві кращі команди з чотирьох груп, відбудеться з 26 по 29 листопада.

Фінальна частина змагань запланована на 25-27 грудня.