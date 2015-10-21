Суркіс про поєдинок з "Челсі": Я отримав задоволення від цієї гри

Ігор Суркіс залишився задоволений грою своєї команди з лондонським "Челсі" і зазначив, що матч сьогодні пройшов на рівних, передає ТСН.

"Вважаю, що матч пройшов на рівних. На футбольному полі була справжня битва. Я отримав задоволення від цієї гри. Видно було, що зробили висновки після гри з "Шахтарем". Ми придбали сьогодні 1 очко, ми не втратили, адже грали з "Челсі". Треба рухатися далі. Боротися і ще раз боротися. Мені хотілося б, щоб "Динамо" вийшло з групи. Треба брати очки на виїзді, тому все може бути", - зазначив Суркіс.

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Як повідомляв УНІАН, на столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Динамо" приймало лондонський "Челсі" і зіграло внічию - 0:0.