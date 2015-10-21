Шовковський: Ми багато працювали при підготовці до гри з Челсі

Голкіпер київської команди подякував уболівальникам за підтримку і зазначив, що команді потрібно готуватися до кожної гри, передає ТСН.

"Хочу сказати спасибі всім вболівальникам. Ми довго готувалися і багато працювали при підготовці до цієї гри. Ті моменти, які були у суперника, вони були через наші помилки. Добре, що вони не забили і погано, що не змогли відзначитися ми. Нам потрібно готуватися до кожної гри. Чи хвилювався я? Не знаю, де ви це побачили. Хвилювання було перед грою, а під час матчу потрібно грати", - зазначив Шовковський.

Читайте такожРебров після матчу з "Челсі": "Ми зіграли гідно з дуже сильною командою"

Як повідомляв УНІАН, на столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Динамо" приймало лондонський "Челсі" і зіграло внічию - 0:0.