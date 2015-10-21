Ребров після матчу з "Челсі": "Ми зіграли гідно з дуже сильною командою"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров прокоментував гру з лондонським "Челсі" в Лізі чемпіонів УЄФА.

"Я радий, що ми сьогодні зіграли гідно з дуже сильною командою. Незважаючи на те, що «Челсі» займає 11-е місце в АПЛ. Той підбір футболістів, який є в цій команді, дозволяє їй бути значно вище в турнірній таблиці. Хлопці заслужили похвали. У першому таймі хлопці розгойдувалися, ще не розуміли, що можна перемагати цю команду. У другому таймі у нас була перевага, хоча ми і пропустили кілька контратак. Але я подякував хлопцям за гру. Вони виглядали гідно. Сподіваюся, в наступних матчах ми будемо набирати очки", - зазначив Ребров.

Розмірковуючи про те, чи переживає тренер з того приводу, що в домашніх матчах «Динамо» зіграло внічию з прямими конкурентами – з «Порту» і «Челсі», Ребров зауважив: "Якщо ми зіграли внічию з «Порту» і «Челсі», то я вважаю, що це достойні команди, з якими можна грати внічию навіть у Києві. По тій грі, яку сьогодні хлопці показали, що вони гідні і більшого. Але вони подарували свято людям. Я бачив, як стадіон вболівав, переживав. Так, ми не взяли три очки. Але це турнір вищого рівня, де грають кращі команди Європи. Я думаю, ми сьогодні виглядали гідно. Будемо набирати очки на виїзді".

Говорячи про персоналії в своїй команді, Ребров підкреслив: "Сьогодні мене запитували, чому в складі опинився Буяльський. Тому що Буяльський забив «Порту», «Генгаму», забиває в чемпіонаті, і виглядає гідно. Це футболіст, у якого дуже велике майбутнє. Теж відноситься і до Хачеріді. Він сьогодні вийшов, і був одним з кращих. Він не програв жодної верхової боротьби Дієго Кості, який вважається кращим в цьому компоненті".

А відповідаючи на питання, за рахунок чого «Динамо» може обіграти «Челсі» в Лондоні, Ребров відповів: "Давайте почекаємо. Я ж не можу зараз, подивившись гру з бровки, покричавши там, побігавши, відразу сказати, як ми будемо в Лондоні. Напевно, потрібно подивитися гру, статистику, все проаналізувати і зрозуміти, як далі грати з цією командою. Зараз я не можу нічого вам сказати".

Як повідомляв УНІАН, в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський" зіграло внічию з "Челсі" - 0:0.