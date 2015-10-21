Тренер "Челсі" Моурінью після матчу з "Динамо": За фол на Фабрегасі суддя міг призначити пенальті

Головний тренер лондонського "Челсі" прокоментував гру проти київського "Динамо" у матчі Ліги чемпіонів на післяматчевій прес-конференції.

"Вважаю, була хороша гра з обох сторін. Моя команда зіграла сильно. Мені складно зараз аналізувати гру. Тому не хотів би зупинятися на індивідуальностях. В цілому, я задоволений грою команди. Ми контролювали гру протягом 70-75 хвилин. Один раз влучили в поперечину, один раз суддя повинен був призначити пенальті. Але «Динамо» теж зіграло сильно. В останні 15 хвилин матчу вони відчули свою силу. Нам було важко ментально. Ми хотіли виграти, але в той же час і намагалися не пропустити. Особисто для мене нічия з «Динамо» — хороший результат", - зазначив Моурінью.

Говорячи детально про інцидент з Фабрегасом, тренер зазначив: "Не знаю, чому суддя вирішив не призначати пенальті. Така ж ситуація була з «Порту», коли гравець зіграв рукою. Ми б могли врятуватися в тому матчі. Зараз теж арбітр вирішив не призначати пенальті. Це було його рішення. Додатковий арбітр йому, на жаль, не підказав. Суддя добре провів гру. Я серйозно. Але він зробив одну помилку. Нічого страшного. Під час матчу чемпіонату світу з регбі арбітр теж зробив одну помилку, але вся Шотландія тепер плаче".

А оцінюючи рівень «Динамо» у порівнянні з командами із Західної Європи, Моуріньо відзначив: "Я б не став порівнювати нашого сьогоднішнього суперника з англійськими командами. Це — інший футбол. Але я скажу, що завжди було важко грати з українськими і російськими командами. Їх гравці сильні фізично, багато бігають і викладаються на полі".

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" зіграло внічию в матчі Ліги чемпіонів з лондонським "Челсі" на столичному НСК "Олімпійський" - 0:0.