"Динамо" зіграло внічию з "Челсі" у матчі Ліги чемпіонів

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Динамо" приймало лондонський "Челсі" і зіграло внічию - 0:0.

Гра в Києві видалася практично рівною. У першому таймі невеликою перевагою володіла команда зі столиці Англії. А вже після перерви господарі поля перехопили м'яч і перевагу, а в кінцівці гри навіть влаштували штурм воріт суперника. Тим не менш, забити гол жодна з команд так і не змогла.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

У парраллельном матчі Групи G португальський "Порту" обіграв ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва - 2:0.

Таким чином, після першого кола змагань - 3-х турів, у "Порту" 7 очок, "Динамо" - 5, "Челсі" - 4, "Маккабі" - 0.

Матчі 4-го туру відбудуться 4 листопада. "Динамо" зіграє на виїзді в Лондоні з "Челсі".