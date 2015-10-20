"Динамо" програло "Челсі" у матчі Юнацької ліги УЄФА

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч Юнацької ліги УЄФА (вік гравців до 19 років), в якому київське "Динамо" поступилося англійському "Челсі" з Лондона.

Гра завершилася з рахунком 0:2.

Матч у Києві проходив в умовах "англійської погоди" - дрібний дощ - і з перевагою англійської команди. Юнаки "Челсі" швидко освоїлися на чужому стадіоні, мали перевагу з самого початку гри і вже на 14-й хвилині відкрили рахунок. Меддокс на правому фланзі обіграв захисника, прострілив низом на лінію воротарського майданчика і звідти залишений захисниками без уваги Абрахам в дотик сильно пробив повз воротаря Вадима Солдатенка - 0:1.

Надалі гості впевнено контролювали хід гри. А в середині другого тайму, на 73-й хвилині гри, лондонці перехопили м'яч у центрі поля, Крісті-Девіс видав довгий пас низом на кут воротарського майданчика, а звідти набіг Абрахам, який в дотик перекинув м'яч через Солдатенка - 0:2.

Таким чином, на рахунку "Динамо" тепер по одній перемозі, нічиї та поразці - 4 очки. Команда займає 2-е місце в турнірній таблиці. Раніше українська команда під керівництвом іспанського фахівця Унаї Мелгоси Зорійї обіграла на своєму полі португальську "Порту" (2:1) і зіграла внічию в гостях з ізраїльським "Маккабі" - 1:1.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві відбудеться матч Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" - "Челсі". Гра на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 21.45.