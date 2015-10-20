Матч плей-офф відбору Євро-2016 Україна - Словенія відбудеться у Львові
13:45, 20 жовтня 2015Спорт
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Перший матч плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи 2016 року між національними збірними командами України та Словенії відбудеться 14 листопада у Львові.
ffu.org.ua
Рішення про проведення домашньої зустрічі «синьо-жовтих» у плей-офф відбору Євро-2016 на «Арені Львів» було прийнято більшістю голосів на засіданні Виконкому Федерації футболу України, повідомляє прес-служба ФФУ.
Команда Михайла Фоменка завершила виступи у відбірковому циклі континентальної першості на третьому місці у групі «С» услід за збірними Іспанії та Словаччини.
Жеребкування раунду плей-офф визначило українцям у суперники збірну Словенії, з якою «синьо-жовті» вже зустрічалися на цій ж стадії змагань 16 років тому – на шляху до Євро-2000.
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