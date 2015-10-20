Дев`ять українських гімнастів виступлять на чемпіонаті світу

В шотландському Глазго наша команда виступатиме своїм найпотужнішим складом на чолі з бронзовим призером Олімпійських ігор Ігорем Радівіловим, чинним чемпіоном світу та Європи Олегом Верняєвим, повідомляє прес-служба НОК України.

Склад збірної України виглядає таким чином: Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Микита Єрмак, Володимир Окачев, Владислав Грико, Максим Семянків, Андрій Сєнічкін, Ілля Єгоров, Ангеліна Кисла.

Українці вже прибули до місця проведення спортивного форуму й почали випробовувати змагальні снаряди.

Нагадаємо, що свій фінальний тренувальний збір наші гімнасти провели на головній олімпійський базі України в Конча-Заспі.

Чемпіонат світу відбудеться з 23 жовтня по 1 листопада у Глазго (Велика Британія).