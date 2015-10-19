Українська тенісистка Цуренко виграла матч першого кола Кубка Кремля

Гра завершилася з рахунком 6:3, 6:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі, що тривав трохи менше години - 58 хвилин - українка виграла 6 геймів на прийомі, проти 2 у суперниці.

Також українка була точніше при першій подачі (65% проти 63%), мала кращий відсоток виграних перших подач (64% проти 39%), здійснила менше подвійних помилок (1 проти 3) і набагато менше невимушених помилок - 25 проти 38.

Таким чином, рахунок очних зустрічей став 4-0 на користь Цуренко.

У матчі другого кола змагань Цуренко зіграє з переможцем пари Олександра Саснович (Білорусь) - Анна Кароліна Шмідлова (Словаччина), який відбудеться у вівторок, 20 жовтня.

Раніше, у кваліфікаційних змаганнях Кубка Кремля, поразки зазнали п'ять представників України. Перший раунд кваліфікації не змогли подолати три українки: Ангеліна Калініна, програла на двох тай-брейках Іпек Сойлу з Туреччини – 6:7(5), 6:7(4), Катерина Козлова, зазнала поразки від росіянки Дар'ї Касаткіної – 2:6, 4:6 і Юлія Бейгельзімер поступилася росіянці Ганні Калінській – 6:1, 2:6, 5:7. У другому раунді вибули з боротьби Марина Заневська, яка програла польці Паулі Кані – 4:6, 4:6 і Ольга Савчук, що поступилася росіянці Вірі Душевіній– 2:6, 6:7(2).

Кубок Кремля-2015 проходить у Москві з 17 по 25 жовтня.