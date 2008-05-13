Сьогодні - роковини смерті Валерія Лобановського

Сьогодні на київському стадіоні «Динамо» відбувся мітинг пам’яті видатного українського тренера Валерія Лобановського.

Як повідомили УНІАН в інформ-службі Федерації футболу України, також на київському Байковому цвинтарі відбулося покладання квітів до могили В.Лобановського.

Вшанувати пам`ять тренера, з ім’ям якого пов’язані значні досягнення радянського й українського футболу, прийшло чимало людей. Окрім рідних і близьких, участь у заходах взяли керівники Федерації футболу України, тренери національної, молодіжної та юнацьких збірних. Квіти до могили В.Лобановського і скульптурної композиції на столичній арені поклали його колеги, численні учні, ветерани вітчизняного футболу, представники українських і зарубіжних ЗМІ.

«Велика кількість людей, які пам’ятають про Валерія Васильовича, море квітів… Зайвий раз можна пересвідчитися, що це була за особистість, і як багато вона зробила. Ми дуже зарано втратили В.Лобановського, і саме в цьому полягає наша головна поразка», − зазначив президент федерації футболу України Григорій СУРКІС.

Довідка УНІАН. Валерій Лобановський (6 січня 1939 - 13 травня 2002) – український футболіст і футбольний тренер.

Найбільшого успіху досяг як тренер київського «Динамо» (1974-1992 і 1997-2002). Під його керівництвом клуб 8 разів вигравав чемпіонат СРСР і 6 разів Кубок СРСР, Двічі (у 1975 і 1986) «Динамо» вигравало європейський Кубок Кубків, крім того, 1975 року здобуло європейський Суперкубок.

Збірна СРСР під його керівництвом завоювала бронзові медалі на Олімпійських іграх 1976 року, а 1988 стала срібним призером Чемпіонату Європи.

У 2000-2002 роках за сумісництвом був тренером збірної України.

7 травня 2002 року під час матчу київського "Динамо" із запорізьким "Металургом" у В.Лобановського стався інсульт, від наслідків якого він помер через п’ять днів.

15 травня В.Лобановському посмертно було присвоєно звання Героя України.